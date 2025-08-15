Станция скорой помощи Томска получила 8 новых машин

Восемь новых автомобилей получила станция скорой помощи города Томска. Переоснащение учреждений здравоохранения проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Станция скорой медицинской помощи Томска — одно из крупнейших медицинских заведений в регионе. В сутки на станцию поступает около 700 обращений, выполняется около 600 выездов специалистов. Ежедневно в учреждении дежурят около 40 бригад, которые отправляются на вызовы на 54 автомобилях.
Ключи от новых средств передвижения главному врачу станции Николаю Родионову вручил губернатор региона Владимир Мазур. Машины сделаны в России. Они оборудованы всем необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Среди новых машин — автомобили классов «В» и «С». Класс «В» — обычная скорая помощь, такой автомобиль предназначен для транспортировки пациентов, он оборудован аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, детскими и взрослыми реанимационными укладками, бактерицидными облучателями, аппаратами ИВЛ, кислородными ингаляторами и другой техникой.
Класс «C» — это реанимобили, оснащенные для оказания экстренной помощи и мониторинга состояния тяжелобольных пациентов реанимационной бригадой. В них установлены аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для слежения за состоянием пациента, дефибрилляторы, шприцевые насосы, электрокардиографы и другое оборудование. Дополнительно такие авто оснащены вакуумными матрасами для транспортировки больных на дальние расстояния.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.