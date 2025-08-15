Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока

Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.