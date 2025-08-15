Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока

Путин: мастер-планы Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в пятницу провел совещание по развитию Магадана.

«Все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами. Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов дальневосточных городов. Также по предложению Минфина на эти цели будет выделено 5% от бюджетов отраслевых государственных программ», — отметил президент.

Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.