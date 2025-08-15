Путин призвал обеспечить финансирование мастер-планов Дальнего Востока

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Мастер-планы по развитию городов Дальнего Востока должны быть обеспечены финансированием, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу провел совещание по развитию Магадана.
«Все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами. Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов дальневосточных городов. Также по предложению Минфина на эти цели будет выделено 5% от бюджетов отраслевых государственных программ», — отметил президент.
Ранее Путин поддержал предложение о выделении специального лимита на реализацию мастер-планов городов Арктики и Дальнего Востока. Этот лимит по предложению Минфина должен поэтапно выйти на уровень не менее 5% от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет.