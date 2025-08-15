Ричмонд
Путину на презентации магаданской продукции показали «мясо морского зверя»

Путину на заводе «Омега Си» в Магадане показали консервы из нерпы.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе «Омега Си» показали «мясо морского зверя» — консервы из нерпы.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил Путину продукцию, изготовленную по технологии коренных и малочисленных народов региона.

«Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников», — сказал Носов.

«Мясо морского зверя. Какого зверя?» — поинтересовался Путин и взял консервы в руки.

«Это ларга. Это не моржей, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа», — пояснил Носов.

Также губернатор показал президенту витамины Омега-3 с добавками из женьшеня.

«Женьшень наш, или Дальневосточный», — поинтересовался глава государства. Услышав, что женьшень корейский, Путин обратил внимание, что «у нас свой есть», и нужно его использовать.

Носов ответил, что для производства в промышленных масштабах пока нет.