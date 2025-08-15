Эксперт предупредил о наказании за порчу цветов на клумбах

Многие жители украшают дворы, высаживая цветы возле своих домов. Но не все знают, что за порчу таких клумб можно понести серьезную ответственность. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru, срывание или выкапывание растений считается повреждением чужого имущества.
— Если человек просто повредил посадки, это мелкое хулиганство — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если же цветы забрали с собой, это уже хищение со штрафом в пятикратном размере их стоимости, — объясняет специалист.
При ущербе свыше 2500 рублей нарушителям грозит уголовная ответственность по статье о краже с возможным лишением свободы до двух лет. Эксперт советует жителям сначала пытаться решить проблему мирно — например, повесить предупреждающие таблички. Если это не помогает, следует обращаться в управляющую компанию или сразу в полицию, особенно при повторных случаях.