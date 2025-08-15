Минюст расширил реестр иностранных агентов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-центр»**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*, следует из соответствующей базы ведомства.
«Пятнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. Я. Кротов*, И. В. Курмояров*, И. П. Рудников*, М. С. Солонин*, а также объединение “Револьт-Центр”**, — говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, признанная иноагентом в России.