Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст расширил реестр иностранных агентов

Минюст включил в реестр иноагентов «Револьт-центр» и публициста Солонина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-центр»**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*, следует из соответствующей базы ведомства.

«Пятнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. Я. Кротов*, И. В. Курмояров*, И. П. Рудников*, М. С. Солонин*, а также объединение “Револьт-Центр”**, — говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Организация, признанная иноагентом в России.