Кроссворд на 16 августа 2025

1. Балет

Несмотря на раннее увлечение танцами Ширли Темпл, серьезно заниматься балетом Мадонна начала в возрасте около 15 лет. Ключевую роль в ее развитии сыграл хореограф Кристофер Флинн, который расширил ее кругозор, знакомя с классической музыкой, искусством и клубной культурой. Окончив школу экстерном в 1976 году, Мадонна поступила на подготовительное отделение в Мичиганский университет, чтобы продолжить хореографическое образование. Школьные учителя характеризовали ее как талантливую, упорную, целеустремленную, эрудированную и способную к совершенствованию ученицу с прекрасным чувством юмора. Однако выбор профессии танцовщицы стал причиной разногласий с отцом, который мечтал о более «серьезной» карьере для дочери.