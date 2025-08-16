Кроссворд на 16 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Мадонне
- Благодаря связям диджея Марка Каминса и A&R-менеджера Майкла Розенблатта, Мадонна Чикконе познакомилась с Сеймуром Стейном, основателем лейбла Sire Records. Стейну хватило одной встречи, чтобы предложить Мадонне контракт на выпуск сингла. После подписания контракта Мадонна решила упростить свое имя, отказавшись от фамилии Чикконе, которую часто неправильно произносили. Кроме того, певица считала имя «Мадонна» более подходящим для сцены: он отражал ее рок-н-ролльный образ.
- Выступление Мадонны с синглом «Like a Virgin» на MTV Video Music Awards в 1984 году стало одним из самых запоминающихся моментов в истории поп-музыки. Певица, одетая в подвенечное платье, не растерялась, сломав каблук в начале выступления, и продолжила номер, валяясь по сцене. Сингл «Like a Virgin» надолго стал свадебным хитом, возглавляя Billboard Hot 100 в течение 6 недель, и вошел в список «200 знаковых песен всех времен» Зала славы рок-н-ролла.
- «Эвита» — американский музыкально-драматический фильм 1996 года, основанный на одноименном мюзикле о жизни Эвы Перон, первой леди Аргентины. В главных ролях снялись Мадонна, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс. На «Золотом глобусе» фильм победил в номинациях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль». Мадонна установила рекорд Гиннесса за наибольшее количество смен костюмов в фильме — 85. Чтобы получить эту роль, Мадонна написала письмо режиссеру Алану Паркеру, аргументируя свой выбор и прилагая клип «Take A Bow» со стилистикой 1940-х и 1950-х годов. Она подчеркнула сходство своей биографии с судьбой Эвы Перон.
Ответы
По горизонтали:
1. Бессон
«Артур и минипуты» — фильм режиссера Люка Бессона, который привлек для озвучивания множество звезд. Среди них Милен Фармер, чей голос был у принцессы Селении во французской версии, Мадонна — в английской версии, Роберт де Ниро, Дэвид Боуи, Харви Кейтель и Дэвид Суше. Одна из песен, звучавших в фильме во время сцены в подземном клубе, ранее использовалась в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В этой же сцене принцесса Селения исполняет танец, повторяющий знаменитый танец Умы Турман.
2. Малина
В 2000 году комитет по присуждению антипремии «Золотая малина» назвал Мадонну худшей актрисой XX века. Это признание подкреплено внушительным числом номинаций: певица была номинирована на «Золотую малину» 16 раз, преимущественно в категории «Худшая актриса». Мадонна стала обладательницей 9 «статуэток» премии.
3. Ричи
Гай Ричи, британский режиссер, работающий в жанре криминальной комедии, был женат на Мадонне с 2000 по 2008 год. В браке родился сын Рокко, чье отцовство вдохновило Ричи на мысль о создании фильмов для детей. Незадолго до развода, Гай и Мадонна усыновили годовалого ребенка из Малави.
4. Книга
«Английские розы» — первая книга для детей, написанная Мадонной, и мгновенно завоевавшая популярность. Она возглавила список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и удерживала лидерство в течение 18 недель. Общий тираж книги превысил полмиллиона экземпляров по всему миру. Особую привлекательность «Английским розам» придает работа иллюстратора Джеффри Фулвимари, ученика знаменитого Энди Уорхола.
5. Готье
Корсет с конусообразными чашечками, который создал знаменитый дизайнер Жан-Поль Готье, стал символом тура Blond Ambition Мадонны в 1990 году, а уже в 1994 он был продан на аукционе Christie's за 19 360 долларов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой элемент одежды, проданный на аукционе.
6. Фильм
«Четыре комнаты» — фильм, который состоит из четырех эпизодов, снятых разными режиссерами и объединенных одним героем — портье Тедом в исполнении Тима Рота. Мадонна сыграла роль ведьмы в эпизоде «Недостающий ингредиент». Певица осталась настолько недовольна своим внешним видом в фильме, что отказалась от участия в промо-акциях, хотя это условие было оговорено у нее в контракте.
По вертикали:
1. Балет
Несмотря на раннее увлечение танцами Ширли Темпл, серьезно заниматься балетом Мадонна начала в возрасте около 15 лет. Ключевую роль в ее развитии сыграл хореограф Кристофер Флинн, который расширил ее кругозор, знакомя с классической музыкой, искусством и клубной культурой. Окончив школу экстерном в 1976 году, Мадонна поступила на подготовительное отделение в Мичиганский университет, чтобы продолжить хореографическое образование. Школьные учителя характеризовали ее как талантливую, упорную, целеустремленную, эрудированную и способную к совершенствованию ученицу с прекрасным чувством юмора. Однако выбор профессии танцовщицы стал причиной разногласий с отцом, который мечтал о более «серьезной» карьере для дочери.
2. Микрофон
Мадонна стала одной из первых исполнительниц, кто начал использовать головной микрофон, освобождающий руки для танцев и создания зрелищного шоу. Благодаря популярности Мадонны, этот тип микрофона получил название «Madonna mic».
3. Хит
Хит «Hung Up», выпущенный Мадонной в качестве первого сингла с альбома «Confessions on a Dance Floor», стал результатом сотрудничества певицы со Стюартом Прайсом, а также участниками легендарной группы ABBA, Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Песня мгновенно взлетела на вершины чартов в 43 странах мира, включая Россию, Великобританию, Канаду и Австралию, и вошла в топ-10 в США. Успех «Hung Up» позволил синглу стать одним из самых продаваемых в истории, с тиражом более 10 миллионов копий. Уникальность трека подчеркивается использованием семпла из хита ABBA «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», право на использование которого обошлось Мадонне примерно в 800 тысяч долларов.
4. Лейбл
В 1992 году Мадонна основала Maverick Records, ставший платформой для множества талантливых исполнителей. Лейбл открыл миру Аланис Мориссетт, чьи альбомы разошлись тиражом 20,5 миллионов копий в США, что стало рекордным показателем для Maverick. Среди других успешных проектов лейбла — Мишель Бранч, культовые The Prodigy и Deftones. Кроме того, Maverick Records выпустил восемь саундтреков-бестселлеров к фильмам, включая «Матрицу», «Матрица: Перезагрузка», «50 первых поцелуев», «Убить Билла. Фильм 1» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». В 2004 году Мадонна продала свою долю в Maverick Records корпорации Warner Music.
