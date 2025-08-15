Кубанское мороженое покоряет Эмираты и Китай

Краснодарский край продолжает укреплять позиции на международном рынке пищевой продукции. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 января по 7 августа 2025 года за пределы России было экспортировано 816 тонн мороженого кубанского производства. Вся продукция прошла строгий ветеринарно-санитарный контроль и соответствует требованиям как Евразийского экономического союза, так и стран-импортеров, сообщает ИА KrasnodarMedia.