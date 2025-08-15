В Новосибирске прошли первые межведомственные соревнования беспилотников «Безопасное небо»

Состязание, приуроченное к 35-летию МЧС России, собрало команды силовых структур из четырех регионов Сибири.
В Новосибирске состоялись первые межведомственные соревнования специалистов беспилотной авиации Сибирского федерального округа «Безопасное небо», приуроченные к 35-летию МЧС России, сообщили в паблике ведомства.
За победу боролись семь команд по два человека из МЧС России, Росгвардии и МВД. Участники прошли три этапа: пилотирование по маршруту с препятствиями, обнаружение беспилотников в небе и поиск различных объектов на земле.
В соревнованиях приняли участие команды из Новосибирской области, Алтайского края, Кемеровской области, Кузбасса и Томской области. Помимо состязательной программы, новосибирские организации представили новейшие модели беспилотников и провели демонстрационные полёты по поиску людей.
По итогам турнира золото завоевало Главное управление МЧС России по Новосибирской области, серебро — Сибирский спасательный центр, бронза досталась Главному управлению МЧС России по Томской области.