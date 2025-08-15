Минсвязи Беларуси сказало, когда улучшится качество связи вдоль железных дорог

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун сказал, когда улучшится качество связи вдоль железных дорог республики. Об этом пишет БелТА.
По его словам, указ президента № 301 «О строительстве объектов сотовой связи» от 11 августа дает разрешение на стройку в полосах землеотвода автодорог и железнодорожного полотна.
Также Корзун пояснил, почему при хорошо налаженном железнодорожном сообщении связь далеко не всегда соответствует требованиям. Вот факторы, названные представителем Минсвязи Беларуси:
«Сам железнодорожный вагон — это есть объект, который обеспечивает значительное затухание сигнала. Второй момент — у нас есть железная дорога и полоса отвода для нее. А, например, слева и справа лес, где проблематично поставить объект сотовой связи».
Также Дмитрий Корзун сообщил, что последних в обозримом будущем (на первом этапе совместной работы Минсвязи и Белорусской железной дороги) появится порядка 60.
«Есть уже частные планы, как это сделать. Количество объектов примерно определено и все эти объекты находятся в работе», — добавил спикер.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025-го, среди которых и рекордная — 33 тысячи рублей.