Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический особняк Видинеева в Уфе может получить охранный статус

Ранее он был включен в перечень выявленных памятников истории.

Источник: Комсомольская правда

Дом потомков купца Видинеева на улице Цюрупы, 25, возведенный в конце XIX века, рассматривают для включения в список памятников культурного наследия. Ранее здание уже признали выявленным объектом исторической ценности. Первоначально здание использовалось как жилое, но в советский период его перепрофилировали под административные нужды.

Согласно заключению экспертов, особняк обладает значимой историко-культурной ценностью и соответствует всем критериям для присвоения охранного статуса. Общественное обсуждение этого вопроса продлится до 21 августа. Исследование провел историк Дмитрий Яцкин из «Центра экспертизы» по заказу республиканского научно-производственного центра по охране памятников.

Этот дом на бывшей Телеграфной улице принадлежал наследникам Василия Видинеева — известного уфимского предпринимателя и мецената. Купец первой гильдии владел несколькими заводами и торговыми точками, занимался благотворительностью, возглавлял детские приюты и тюремные попечительские комитеты. Его деятельность отмечена в книге «Благотворительные учреждения России».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.