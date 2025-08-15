Исторический особняк Видинеева в Уфе может получить охранный статус

Дом потомков купца Видинеева на улице Цюрупы, 25, возведенный в конце XIX века, рассматривают для включения в список памятников культурного наследия. Ранее здание уже признали выявленным объектом исторической ценности. Первоначально здание использовалось как жилое, но в советский период его перепрофилировали под административные нужды.
Согласно заключению экспертов, особняк обладает значимой историко-культурной ценностью и соответствует всем критериям для присвоения охранного статуса. Общественное обсуждение этого вопроса продлится до 21 августа. Исследование провел историк Дмитрий Яцкин из «Центра экспертизы» по заказу республиканского научно-производственного центра по охране памятников.
Этот дом на бывшей Телеграфной улице принадлежал наследникам Василия Видинеева — известного уфимского предпринимателя и мецената. Купец первой гильдии владел несколькими заводами и торговыми точками, занимался благотворительностью, возглавлял детские приюты и тюремные попечительские комитеты. Его деятельность отмечена в книге «Благотворительные учреждения России».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.