Мирная декларация между Арменией и Азербайджаном: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
78% россиян слышали о подписании мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, 18% что-то слышали, но без подробностей, и 4% впервые узнали об этом из опроса.
26% респондентов оценивают подписание мирной декларации между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США отрицательно, 24% — скорее отрицательно, чем положительно, 22% — скорее положительно, чем отрицательно, 19% — положительно. Затруднились ответить 9%.
Подписание мирного договора
Говоря о перспективах подписания полноценного мирного договора в ближайшее время, 45% считают, что он скорее будет подписан, чем нет, 19% — что наоборот, скорее не будет подписан, 18% уверены, что договор точно подпишут, а 8% полагают, что его не подпишут. Еще 9% затруднились с ответом.
«Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»
Подписание Арменией, Азербайджаном и США соглашения о «маршруте Трампа ради мира» 38% россиян оценивают отрицательно, 25% — скорее отрицательно, 14% — скорее положительно, 12% — положительно. Еще 10% не смогли дать оценку.
Влияние «маршрута Трампа» на стабильность в регионе респонденты оценивают следующим образом:
- может привести к росту напряженности — 29%;
- существенно дестабилизирует ситуацию в регионе — 23%;
- не окажет значимого влияния — 19%;
- немного улучшит ситуацию — 13%;
- существенно укрепит стабильность в регионе — 11%;
- затруднились ответить — 5%.
По мнению большинства опрошенных (54%) строительство «Маршрута Трампа ради мира» в наибольшей степени выгодно США. 17% считают, что в выигрыше окажется Азербайджан, 12% отдают преимущество Турции, 7% полагают, что все участники получат выгоду в равной степени, 4% называют Армению, 1% — Россию, 0,3% — Иран. 5% затруднились с ответом.
В то же время в наименьшей степени строительство «Маршрута Трампа ради мира» респонденты считают выгодным России — 35%, Ирану — 26%, Армении — 17%, США — 4%, всем участникам в равной степени — 4%, Азербайджану — 2%, Турции — 2%. Затруднились ответить 9%.
Отношения России с Арменией
Что касается влияния мирной декларации на отношения Москвы с Ереваном, то 42% считают, что отношения с Арменией скорее ухудшатся, 32% — что останутся без изменений, 16% — что существенно ухудшатся, 3% — что скорее улучшатся, и 1% — что улучшатся значительно. Еще 6% не смогли дать ответ.
Отношения России с Азербайджаном
Оценка отношений с Азербайджаном после подписания мирной декларации оказалась схожей: 42% считают, что они скорее ухудшатся, 27% — что не изменятся, 22% — что существенно ухудшатся, 2% — что скорее улучшатся, и 1% — что улучшатся существенно. 5% затруднились ответить.