Мирная декларация между Арменией и Азербайджаном: результаты опроса Новостей Mail

Говоря о перспективах подписания полноценного мирного договора в ближайшее время, 45% считают, что он скорее будет подписан, чем нет, 19% — что наоборот, скорее не будет подписан, 18% уверены, что договор точно подпишут, а 8% полагают, что его не подпишут. Еще 9% затруднились с ответом.