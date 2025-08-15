Главные новости недели с 11 по 15 августа 2025 года

Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России. В пресс-службе ведомства объяснили это противодействием преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов и подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не вводится.