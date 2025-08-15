Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 11 по 15 августа 2025 года

Итоги недели с 11 по 15 августа 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 11 по 15 августа 2025 года.

Путин и Трамп встретятся в пятницу на Аляске

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже. Переговоры глав государств пройдут на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Дмитрий Песков сообщил, что подготовку к саммиту на Аляске провели в сжатые сроки, но «она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены».

ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО. ВС РФ освободили Александроград, Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку и Искру в ДНР.

Россия сорвала украинскую ракетную программу

Источник: ЦОС ФСБ России

ФСБ и армия России сорвали планы Украины по производству ОТРК «Сапсан». Предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, было нанесено огневое поражение. По информации ведомства, Киев собирался использовать ракеты для ударов вглубь России.

Армения и Азербайджан опубликовали проект мирного договора

Источник: Reuters

МИД Армении и Азербайджана представили проект мирного соглашения, парафированного при Дональде Трампе в Вашингтоне. Согласно тексту документа, страны обязуются не предпринимать каких-либо действий против территориальной целостности друг друга.

В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Источник: Олег Елков/ТАСС

Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России. В пресс-службе ведомства объяснили это противодействием преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов и подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не вводится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше