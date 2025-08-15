Главные новости недели с 11 по 15 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 11 по 15 августа 2025 года.
Путин и Трамп встретятся в пятницу на Аляске
Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже. Переговоры глав государств пройдут на военной авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Дмитрий Песков сообщил, что подготовку к саммиту на Аляске провели в сжатые сроки, но «она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены».
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Минобороны РФ сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО. ВС РФ освободили Александроград, Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку и Искру в ДНР.
Россия сорвала украинскую ракетную программу
ФСБ и армия России сорвали планы Украины по производству ОТРК «Сапсан». Предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, было нанесено огневое поражение. По информации ведомства, Киев собирался использовать ракеты для ударов вглубь России.
Армения и Азербайджан опубликовали проект мирного договора
МИД Армении и Азербайджана представили проект мирного соглашения, парафированного при Дональде Трампе в Вашингтоне. Согласно тексту документа, страны обязуются не предпринимать каких-либо действий против территориальной целостности друг друга.
В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России. В пресс-службе ведомства объяснили это противодействием преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов и подчеркнули, что иных ограничений функционала мессенджеров не вводится.