Что происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону

Власти сообщили о работах, которые проводятся на следующий день после падения БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На месте падения БПЛА в центре Ростова-на-Дону сегодня, 15 августа, продолжились работы по уборке территории, а также начался поквартирный обход для оценки ущерба.

Помещения в домах, пострадавших при воздушной атаке, осматривают специальные комиссии, всего задействовали 20 групп. Специалисты будут работать до полного завершения обследования.

Также сейчас ведется подготовка к замене окон, подготовительные работы планируются и в течение предстоящих выходных.

Кроме этого, продолжается прием заявлений на выплаты от жильцов пострадавших домов. Известно, что документы до 17 августа будут принимать на Лермонтовской, 94/96 (помещение юридической консультации на первом этаже дома) и на Народного Ополчения, 282 (в пункте временного пребывания на базе лицея № 50). С 18 августа можно будет обращаться в МКУ «Управление социальной защиты населения» на Лениногорской, 9.

Напомним, атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. По последним данным, ущерб получили 20 зданий, были повреждены окна, балконы, припаркованные автомобили. В районе происшествия ввели локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

