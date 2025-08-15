Разработка российских ученых на 20% улучшила работу генеративных форм ИИ

«Большинство компаний, таких как OpenAI, Google или Stability AI, используют для обучения ИИ закрытые наборы данных, которых нет в открытом доступе, из-за чего нельзя воспроизвести аналогичный результат. Либо же используются узкоспециализированные данные, ограниченные определенной стилистикой, но не подходящие для генерации других визуальных направлений. Мы создали универсальный открытый датасет, который можно использовать и для исследований, и для дообучения любых генеративных моделей», — пояснил исследователь лаборатории Yandex Research Сергей Кастрюлин, чьи слова приводит пресс-служба «Яндекса».