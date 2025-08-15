«Поломанные автобусы, низкий сервис в гостиницах, руководители тургрупп». Стало известно, на что часто жалуются белорусские туристы во время отдыха за границей

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма назвал частые жалобы белорусов во время отдыха за границей. Об этом БелТА рассказала заместитель директора — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Екатерина Гончаренок.
В целом, по ее словам, жалобы и обращения белорусов в адрес Минспорта чаще касаются выездного туризма, а большее их число приходится на летний сезон.
«Эти жалобы касаются и поломанных автобусов, и низкого сервиса в гостиницах в принимающих странах. Также часто они касаются непосредственно сервиса руководителей туристических групп, которые сопровождают наших туристов», — отметила Екатерина Гончаренок.
А вот жалоб по внутреннему туризму, говорит спикер, практически нет. К тому же, часто их решают вместе с вышестоящими структурами.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025-го, среди которых и рекордная — 33 тысячи рублей.
А Минсвязи Беларуси сказало, когда улучшится качество сотовой связи вдоль железных дорог.