Пожилых людей из села Бурлацкого Ставрополья осмотрела медицинская бригада

Мобильная бригада медиков районной больницы из города Благодарного совместно с Центром социального обслуживания населения провела диспансеризацию пожилых людей села Бурлацкого Ставропольского края. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
«Многие заболевания, такие как сердечно-сосудистые болезни, онкология, сахарный диабет, гипертония, начинают проявляться бессимптомно или незаметно для пациента. Диспансеризация — это эффективный способ их выявления. На начало августа в крае диспансеризацию и профилактические мероприятия по ОМС прошли 1 213 300 человек», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
В этот раз в бригаду вошли фельдшер, медсестра и работник социальной службы. В результате 13 жителям старшего возраста оказали квалифицированную медицинскую помощь. Их осмотрели и провели электрокардиограмму сердца. Также у них забрали биоматериалы для лабораторного исследования.
«Пациентам даны рекомендации по лечению и приему препаратов. Зачастую этой категории населения необходимо расширенное обследование и консультация узкого специалиста, поэтому было предложено обратиться в поликлинику Благодарненской районной больницы для более детального обследования», — отметил главврач Благодарненской районной больницы Роман Алексеев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.