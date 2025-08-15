Дождь и грозы ожидаются в субботу во всех областях Казахстана

В области Абай 16 августа ночью на юге и в центре ожидается гроза. Днем на западе, севере и в центре гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре 15−20 метров в секунду, днем на севере, юго-западе и в центре 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 16 августа днем ожидаются гроза и град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.