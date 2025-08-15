Дождь и грозы ожидаются в субботу во всех областях Казахстана

«16 августа в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду.
В Карагандинской области 16 августа днем на севере ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе и севере гроза, днем гроза, шквал и град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде 16 августа ожидаются гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Атырауской области 16 августа на севере и востоке ожидается гроза. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая пожарная опасность. В Атырау 16 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 16 августа на севере, юге и в центре ожидаются гроза, днем шквал и пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде 16 августа днем ожидаются гроза, шквал и пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане 16 августа временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15−18 метров в секунду.
В Павлодарской области 16 августа ночью на западе, севере и востоке ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере и востоке ожидаются град и шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 16 августа ожидается гроза.
В Западно-Казахстанской области 16 августа ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. На севере и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области 16 августа на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 16 августа ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области 16 августа на западе, севере и востоке ожидаются гроза, днем град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере и востоке 15−20 метров в секунду, днем на западе, севере и юге 15−20, порывы 25 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 16 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15−20 метров в секунду.
В области Абай 16 августа ночью на юге и в центре ожидается гроза. Днем на западе, севере и в центре гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре 15−20 метров в секунду, днем на севере, юго-западе и в центре 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 16 августа днем ожидаются гроза и град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Костанайской области 16 августа утром и днем на севере, востоке и юге ожидаются сильный дождь и град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер северный, днем на юге порывы 15- 20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 16 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман.
В Мангистауской области 16 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области 16 августа днем на севере и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре высокая пожарная опасность. В Таразе 16 августа ожидается северо-западный ветер, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области 16 августа днем на западе, севере и юге ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе, севере и юге ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на западе, севере и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 16 августа ожидается гроза.
В Северно-Казахстанской области 16 августа днем на западе и юге ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на севере, востоке и юге ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 16 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман.
В Туркестанской области 16 августа днем на севере, западе и в горных районах ожидаются гроза, шквал и пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе и в горных районах 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 16 августа ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 16 августа днем ожидаются гроза и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской области 16 августа днем на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге и в горных районах порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы в Конаеве 16 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Улытау 16 августа ночью на западе и востоке временами ожидаются сильные дожди. Ночью на западе и востоке ожидаются грозы, днем грозы, град и шквал. Юго-западный ветер, днем с порывами 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане 16 августа днем ожидаются грозы и шквал. Юго-западный ветер, днем с порывами 15−18 метров в секунду.