Алиментщик из Ростова вошел в федеральный топ с долгом 4,6 млн рублей

Жителя Ростова-на-Дону заставили выплатить крупный долг по алиментам.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону задерживал алименты на содержание ребенка, и в итоге долг превысил 4,6 млн рублей, сообщает издание «Город N».

В связи с такой задолженностью судебный пристав сразу же обратил внимание банковские счета ростовчанина. В итоге сумма была полностью взыскана.

К слову, долг по алиментам, который в итоге заплатил житель донской столицы, оказался третьим в списке крупнейших взысканий Федеральной службы судебных приставов в 2025 году. Возглавили антирейтинг двое москвичей с задолженностями в 21 млн и 17 млн рублей соответственно. Взыскать деньги в этих случаях смогли после угрозы ареста автомобилей.

Четвертое и пятое места заняли жители Якутии. Один из мужчин, задолжавший более 3,6 млн рублей на троих детей, погасил долг только после ареста машины. Другой алиментщик с долгом свыше 2 млн рублей сначала был привлечен к уголовной ответственности, и лишь затем выплатил положенные средства, что позволило прекратить уголовное дело.

