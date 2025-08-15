В Дне физкультурника в Подмосковье приняли участие более 150 тысяч человек

В городском округе Бронницы прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а в городском округе Пушкинский — на лодках. В муниципальном округе Егорьевск организовали парковый забег «ЕгорьевскRUN», в Луховицах — турнир по авиамодельному спорту. В Одинцовском округе прошли старты по скандинавскому биатлону и лыжероллерные гонки.