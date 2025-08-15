В Дне физкультурника в Подмосковье приняли участие более 150 тысяч человек

Свыше 150 тыс. жителей и гостей Московской области приняли участие в спортивных мероприятиях в ходе Дня физкультурника. Их организовали в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Более 500 спортивно-массовых мероприятий прошли на территории Подмосковья в связи с всероссийским праздником Дня физкультурника… Наиболее масштабные и массовые мероприятия в Подмосковье состоялись в городских и муниципальных округах Балашиха, Богородский, Жуковский, Истра, Мытищи и Пушкинский», — говорится в сообщении регионального министерства спорта.
В городском округе Бронницы прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а в городском округе Пушкинский — на лодках. В муниципальном округе Егорьевск организовали парковый забег «ЕгорьевскRUN», в Луховицах — турнир по авиамодельному спорту. В Одинцовском округе прошли старты по скандинавскому биатлону и лыжероллерные гонки.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.