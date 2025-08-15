В Уфе заключили под стражу предпринимательницу, обвиняемую в хищении бюджетных средств

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следственного управления СК России по Башкирии и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в хищении бюджетных средств при исполнении государственного контракта.
Напомним, речь идет о Гульнаре Юриной, возглавлявшей АНО «Дирекция культурных программ» и считавшейся одним из крупнейших подрядчиков Министерства культуры региона. Уголовное дело, по данным «Башинформа», связано с проверкой исполнения госконтрактов на организацию мероприятий.
Как стало известно, следствие рассматривает возможную связь этого дела с уголовным преследованием Вильдана Яруллина, народного артиста Башкирии и бывшего директора концертного зала «Башкортостан».
