В Уфе заключили под стражу предпринимательницу, обвиняемую в хищении бюджетных средств

В Уфе взяли под арест предпринимательницу Гульнару Юрину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следственного управления СК России по Башкирии и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в хищении бюджетных средств при исполнении государственного контракта.

Напомним, речь идет о Гульнаре Юриной, возглавлявшей АНО «Дирекция культурных программ» и считавшейся одним из крупнейших подрядчиков Министерства культуры региона. Уголовное дело, по данным «Башинформа», связано с проверкой исполнения госконтрактов на организацию мероприятий.

Как стало известно, следствие рассматривает возможную связь этого дела с уголовным преследованием Вильдана Яруллина, народного артиста Башкирии и бывшего директора концертного зала «Башкортостан».

