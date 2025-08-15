В Новосибирской области женщину оштрафовали за ложный донос на бывшего мужа

Жительница села Воробьёво заявила о краже 150 тысяч рублей и обвинила в ней экс-супруга, однако полиция выяснила, что преступления не было.
В Новосибирской области суд признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Инцидент произошёл в июне 2025 года в селе Воробьёво. Женщина обратилась в полицию, заявив, что из её квартиры исчезли 150 тысяч рублей, и назвала подозреваемым своего бывшего мужа. Сообщение об этом опубликовано в официальной группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» «ВКонтакте».
Проверка правоохранителей показала, что кражи не происходило, а сведения, переданные заявительницей, не соответствовали действительности.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.