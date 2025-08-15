В Новосибирской области женщину оштрафовали за ложный донос на бывшего мужа

В Новосибирской области суд признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Инцидент произошёл в июне 2025 года в селе Воробьёво. Женщина обратилась в полицию, заявив, что из её квартиры исчезли 150 тысяч рублей, и назвала подозреваемым своего бывшего мужа. Сообщение об этом опубликовано в официальной группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» «ВКонтакте».