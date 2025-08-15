В Сахалинской области в июле собрали свыше 180 тонн отходов

«Полученные вторичные ресурсы — пластик, стекло и металл — проходят дополнительную обработку перед отправлением на перерабатывающие предприятия в крупных городах Дальнего Востока и Сибири, включая Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и Новосибирск. Кроме этого, на Сахалине постепенно начинает развиваться индустрия переработки и появляются организации, вовлекающие отходы во вторичный оборот», — рассказал исполнительный директор управления по обращению с отходами Олег Шияновский.