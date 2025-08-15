В Сахалинской области в июле собрали свыше 180 тонн отходов

Жители Сахалинской области в июле отправили на сортировку 187 тонн вторсырья. Развитие системы по обращению с твердыми коммунальными отходами способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Весь этот объем собран из специальных синих контейнеров, расположенных в 15 муниципальных районах области. Они предназначены для накопления пластиковых, стеклянных и жестяных отходов. Мусор еженедельно вывозит специализированный транспорт. Это позволяет минимизировать смешивание фракций и повысить эффективность процесса.
«Полученные вторичные ресурсы — пластик, стекло и металл — проходят дополнительную обработку перед отправлением на перерабатывающие предприятия в крупных городах Дальнего Востока и Сибири, включая Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и Новосибирск. Кроме этого, на Сахалине постепенно начинает развиваться индустрия переработки и появляются организации, вовлекающие отходы во вторичный оборот», — рассказал исполнительный директор управления по обращению с отходами Олег Шияновский.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.