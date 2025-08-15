Минспорта предупредило белорусов, с кем договоры на туруслуги заведомо ничтожны

Замдиректора — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Минспорта и туризма Екатерина Гончаренок рассказала БелТА, какие договоры на туруслуги заведомо ничтожны в республике.
Она напомнила, что существует типовая форма договора при оказании туруслуг, которая утверждена постановлением Совмина. Поскольку договор этот публичный, в типовую форму нельзя вносить изменения, но возможны дополнения.
Важный момент, по словам Гончаренок, такой: документ этот вправе заключать только туроператор, являющийся юридическим лицом.
«Если договор с вами заключает индивидуальный предприниматель, то, как правило, эти договоры уже заведомо ничтожны», — предупредила представитель госоргана.
Также Екатерина Гончаренок посоветовала белорусам проверять статус туроператора в реестре субъектов турдеятельности на сайте Министерства спорта и туризма. Среди прочих сведений там указано, есть ли у туроператора способ обеспечения ответственности при непредвиденных ситуациях.
Что касается подбирающих варианты поездок турагентов (юридические лица или ИП), то они не являются стороной по договору оказания туруслуг, а выступают как представители туроператора. Именно турагент заключает от имени туроператора договоры с туристами, принимает от них деньги, решает вопросы по путешествию.
«Статус турагента также можно проверить в ЕГР и реестре субъектов туристической деятельности», — сказала Екатерина Гончаренок.
Также она добавила, что за нарушение правил оказания туруслуг в Беларуси введена административная ответственность.
Кроме того, Минспорта и туризма назвало частые жалобы белорусов во время отдыха за границей.
