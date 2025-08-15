Минспорта предупредило белорусов, с кем договоры на туруслуги заведомо ничтожны

Что касается подбирающих варианты поездок турагентов (юридические лица или ИП), то они не являются стороной по договору оказания туруслуг, а выступают как представители туроператора. Именно турагент заключает от имени туроператора договоры с туристами, принимает от них деньги, решает вопросы по путешествию.