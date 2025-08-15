В поселке Лунино Пензенской области улучшили территорию возле памятника

«Эти работы не только улучшают внешний вид поселка, но и играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы стремимся создать условия, в которых каждый житель будет чувствовать себя комфортно и гордиться своим местом проживания», — подчеркнул начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.