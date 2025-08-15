В поселке Лунино Пензенской области улучшили территорию возле памятника

Территорию возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроили в поселке Лунино Пензенской области. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
Специалисты выполнили комплекс работ, сделав пространство более комфортным и современным. Они установили покрытия дорожек с водоотливными лотками, что позволит поддерживать территорию в чистоте и порядке в дождливую погоду. Помимо этого, они отремонтировали памятник, укрепили постамент и улучшили внешний вид монумента.
«Эти работы не только улучшают внешний вид поселка, но и играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы стремимся создать условия, в которых каждый житель будет чувствовать себя комфортно и гордиться своим местом проживания», — подчеркнул начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.