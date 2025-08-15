Разработаны новые материалы для новейших спектроскопов

Эти тесты, которые ученые проводили на растворах красителя родамина, подтвердили высокую чувствительность созданных физиками SERS-сенсоров на базе максенов, которые оказались лучше предыдущих наработок примерно на порядок. При этом опыты ученых также указали на то, что в коммерчески доступных максенах присутствуют примеси в виде небольших включений алюминия, которые изменили свойства этих материалов в лучшую сторону. Это следует учитывать при дальнейшей разработке «SERS-чернил», подытожили исследователи.