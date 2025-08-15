В Тюмени прошла ярмарка вакансий для женщин в декрете

Ярмарку вакансий, направленную на трудоустройство женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, впервые провели в Тюмени. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
Событие организовали в центре «Работа России» по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному округу. На ярмарку пригласили работодателей, предлагающих гибкие формы занятости. Мероприятие посетили около 40 тюменок. Часть из них прошли первичное собеседование с работодателями, узнали о предлагаемых условиях работы и рассказали о своем профессиональном опыте.
Повышенное внимание у посетительниц ярмарки вакансий вызвали консультационные пункты учебных заведений, предлагающих программы профессионального обучения и повышения квалификации в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и неработающие девушки с детьми дошкольного возраста могут пройти обучение и повысить свои профессиональные навыки, а также сменить профессию.
«Сегодня женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, — это те люди, которые зачастую нуждаются в удобном графике работы или работе на дому. Мы постарались собрать здесь работодателей, предлагающих именно такие форматы занятости. Кроме того, пригласили представителей обучающих организаций, чтобы женщины могли на месте получить ответы на все свои вопросы, связанные с повышением квалификации или сменой профессиональной траектории», — отметили в кадровом центре.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.