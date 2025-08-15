В Тюмени прошла ярмарка вакансий для женщин в декрете

«Сегодня женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, — это те люди, которые зачастую нуждаются в удобном графике работы или работе на дому. Мы постарались собрать здесь работодателей, предлагающих именно такие форматы занятости. Кроме того, пригласили представителей обучающих организаций, чтобы женщины могли на месте получить ответы на все свои вопросы, связанные с повышением квалификации или сменой профессиональной траектории», — отметили в кадровом центре.