В селе Заволжье Самарской области капитально отремонтировали школу

Школу капитально отремонтировали в селе Заволжье Приволжского района Самарской области. Создание условий для успешного развития способностей и талантов детей и молодежи — задача национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.
Построенное еще в прошлом веке здание преобразилось. Специалисты заменили кровлю, входную группу, сантехнику, окна и двери. Также они обновили систему отопления, канализацию и утеплили стены снаружи. Все работы были выполнены в соответствии с графиком.
В учреждении теперь есть светлый, просторный холл с раздевалкой и обновленный спортивный зал. В коридоре установили два отреставрированных шахматных столика.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.