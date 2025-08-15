Солдатская каша, белорусская свадьба и спортивные соревнования. Что ждет участников фестиваля «Олимпия-2025»

Начальник управления качества Кранового завода (Слуцк) Александр Пискарев поделился, что самым тяжелым для команды был первый год участия, но набравшись опыта они вернулись за победой. «Мы участвуем уже третий раз и нам очень нравится. Результаты с каждым годом все лучше и лучше. Первый год мы были 13-е, потом — девятое место. В этот раз планируем попасть в тройку, — рассказал он. — Сначала было сложно. Кто-то не знал, что такое турслет, как спать на природе в палатках. У нас не было хороших удобств, душа. А сейчас вот есть: лагерь разрастается, постоянно его улучшаем, украшаем. Но ребятам понравилось, теперь, благодаря сарафанному радио, они сами меня ищут и записываются в поездку».