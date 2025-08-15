Солдатская каша, белорусская свадьба и спортивные соревнования. Что ждет участников фестиваля «Олимпия-2025»

18 молодежных команд первичных организаций и отраслевых комитетов БРСМ трудовых коллективов предприятий и ведомств со всей страны собрались на республиканском спортивно-массовом фестивале для работающей молодежи «Олимпия-2025» в палаточном городке на берегу реки Ислочь в урочище Дубы Воложинского района. В этом году фест трудовой молодежи посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства и проходит под общим слоганом «Помним. Чтим. Гордимся». Какие состязания подготовили для участников организаторы и чем удивляют гостей праздника выяснили корреспонденты БЕЛТА.
Всего на фестиваль приехали более 1 тыс. человек. «Он каждый год собирает несколько сотен участников, а иногда их количество становится более 1 тыс. “Олимпия-2025” не стала исключением — сюда съехались представители работающей молодежи всех регионов страны. Мы в очередной раз убеждаемся, что в Беларуси трудятся самые талантливые и спортивные молодые люди. Они все с нетерпением ждут “Олимпию”, ведь это возможность не просто побороться за первое место, а еще и приобрести новых друзей, узнать что-то новое, да и просто классно провести время в такой огромной семье», — отметила начальник отдела по работе с трудящейся молодежью ЦК БРСМ Анна Сапоцкая.
Программа «Олимпии» насыщена конкурсами и интерактивами. Среди них перетягивание каната, техника пешеходного туризма, водная эстафета, взятие города. Творческие таланты молодежь демонстрирует в конкурсах визитных карточек, приготовлении блюд, исполнении авторских песен, установке бивуаков. Чтобы стать абсолютным чемпионом необходимо получить наименьшую сумму мест, занятых командой в зачетных номинациях.
Заместитель главврача Борисовской ЦРБ Ольга Городецкая, а по совместительству председатель Борисовского районного отделения БСЖ рассказала, что союз женщин впервые участвует в фестивале. «Для нас это почетная миссия. С одной стороны, мы официально представляем здесь союз женщин Минской области, а с другой — всех представительниц прекрасного пола. Мы в восторге о мероприятия, от уровня организации. Посмотрите, какая вокруг красивая природа! Голубое небо, чистая, прозрачная река, яркое солнце только помогают поддерживать положительные эмоции. Все участники позитивные, креативные. Для нас это отличная возможность проявить себя и получить новый опыт», — поделилась женщина.
«Подготовку мы начали с того самого дня, когда приняли решение поехать на фестиваль. Как это у нас получилось — увидим только после подведения итогов. Но вот вчера был классные конкурс — исполняли свои авторские песни. У нас есть творческие ребята, которые умеют это делать. В этом году главная тема — это Великая Победа, и мы пели про белорусскую женщину, которая внесла свой огромный вклад в эту победу: кто-то шел наравне с мужчинами на фронт, а кто-то дал своих мужей, детей, отцов. Лейтмотивом стало то, что мы должны ценить мир, возможность жить и развиваться в стране, где у наших детей есть будущее. Идеи, которые команды представили не оставляли никого равнодушным, — добавила Ольга Городецкая. — Знаете, у белорусских женщин самые лучшие мужчины, поэтому с нами приехали наши мужья, которые поддержали наше желание поучаствовать в “Олимпии”.
Однако для участников приготовлены не только состязания. Они вне конкурсной программы посоревновались в мини-футболе и волейболе. Организована также и образовательная платформа, где работают пять интерактивных, образовательных и тематических площадок на разную тематику — от адаптации молодых специалистов на первых рабочих местах до патриотических семинаров. На одной из таких площадок командой Беларусбанка был организован интеллектуальный турнир.
Секретарь отраслевого комитета БРСМ Беларусбанка Александр Шмулевич поделился, что в этом году команда не принимала участие в интеллектуальном турнире, а была его организатором. «В нашей банковской системе в 2017 году был создан интеллектуальный клуб “Платиновая сова”, у которого есть хорошее признание среди работников. В “Олимпии” мы участвуем с 2012 года, а с 2017 — организовываем такие турниры на проверку знаний, — сказал он. — Мы приезжаем на фестиваль каждый год, и за это время трижды становились абсолютными чемпионами. В этом году мы также приехали за победой. Команда формируется с учетом того, что все едут с конкретной целью, мы выбираем лучших из нашей системы. Делаем так, чтобы каждое спортивное и творческое соревнование было выполнено по высшему разряду».
«За более чем 10-летний опыт участия нашей команды, с уверенностью могу сказать, что уровень с каждым годом становится все выше и выше. Вот едешь и думаешь, а что будет нового — и что-то появляется. Мы все приехали соревноваться, но это здоровая конкуренция. Да, мы боремся друг с другом, каждый за свое место, и желательно за первое место, — смеется Александр Шмулевич. — Но все понимаем, что это во благо молодежного движения, а не ради того, чтобы доказать, что мы лучше всех остальных».
Стартовал фестиваль 14 августа и продлится три дня. Три насыщенных событиями, встречами, знакомствами дня, в которые будут выбраны лучшие олимпийцы этого года. Каждая команда не может занять призовое место, но тем не менее участники долго не грустят, неудачи воспринимают как опыт, чтобы в следующий раз приехать более подготовленными и забрать золото.
Начальник управления качества Кранового завода (Слуцк) Александр Пискарев поделился, что самым тяжелым для команды был первый год участия, но набравшись опыта они вернулись за победой. «Мы участвуем уже третий раз и нам очень нравится. Результаты с каждым годом все лучше и лучше. Первый год мы были 13-е, потом — девятое место. В этот раз планируем попасть в тройку, — рассказал он. — Сначала было сложно. Кто-то не знал, что такое турслет, как спать на природе в палатках. У нас не было хороших удобств, душа. А сейчас вот есть: лагерь разрастается, постоянно его улучшаем, украшаем. Но ребятам понравилось, теперь, благодаря сарафанному радио, они сами меня ищут и записываются в поездку».
Удалось нам также понаблюдать и за некоторыми соревнованиями. Атмосфера дружеского соперничества и удовольствия от процесса впечатляет. У каждой из команд есть своя кричалка, чтобы зарядиться с ее помощью на победу.
Начальник отдела рекламы ОАО «Витебские ковры» Алина Лемнева поделилась, что оформление своего палаточного городка они делали в соответствии с одной из тематик фестиваля — Год благоустройства. И правда, у них на территории красиво оформленные зоны, чисто, а еще вкусно пахнет пловом, который готовит командный повар. Еще примечательно, что с собой они привезли маленькие ковры — чтобы точно было понятно, кто «живет» в этом дворе. «Если говорить о самих соревнованиях, то они организованы на высоком уровне, участники все подготовленные. Сразу видно, что каждый серьезно относится. Надеемся войти в тройку лучших», — улыбается девушка.
Со стороны фестивальный лагерь выглядит необъятным — десятки, а может и сотни, маленьких палаток, большие шатры, красочные стенды и ограждения. Из каждого доносится запах дыма и слышен стук топора, ведь вокруг только речка да лес, никакой цивилизации, а кушать после выматывающих состязаний хочется.
Делопроизводитель планово-экономического управления компании БЕЛАЗ Екатерина Синяк отметила, что свою защиту бивуака (палаточного лагеря) они построили на истории влюбленной пары. «Изначально, это история юной девушки, которая отправляет своего молодого человека на войну. Он возвращается победителем, и они идут работать на БЕЛАЗ — девушка в столовой, а парень инженером. Мы представили все в форме экскурсии, погрузили гостей в атмосферу столовой БЕЛАЗа послевоенного времени, где угощали судей приготовленными блюдами, — пояснила девушка. — Это классный фестиваль, атмосфера дружелюбная. Здорово, что есть такие мероприятия, где можно не только себя показать, свое предприятие, но и познакомиться с другими. Мне нравится чувствовать себя маленькой крупицей чего-то большого, объединенного одной общей идеей».
Невозможно пройти мимо военного мотоцикла и настоящего оружия в палаточном городке Минского горкома БРСМ. Специалист по работе с молодежью филиала № 3 Минского комбината силикатный изделий ОАО «Белорусский цементный завод» Александр Коробко рассказал, что его команда специально пригласила профессиональных реконструкторов. «Они привезли мотоцикл времен Великой Отечественной войны, а также оружие, которое полностью функционирует. Его части были найдены в Заславле и из них восстановили настоящее оружие. У нас даже есть холостые патроны для него», — улыбается парень.
Команда Волковысского района в этом году впервые на «Олимпии» и представляет молодежь всей Гродненской области и у себя они сыграли деревенскую свадьбу с настоящим караваем. «Мы сделали свою палатку под белорусскую хату, где есть печь, домотканые ковры, традиционный стол, чтобы вместить всех гостей. Угощают на нашей свадьбе флячками, запеченной рулькой, драниками, налисниками с мочанкой, бульбой с салом. Ну и, конечно же, каравай, куда без него на настоящей белорусской свадьбе!» — добавила первый секретарь Волковысского РК БРСМ Наталья Климчук.
Организатором республиканского спортивно-массового фестиваля «Олимпия-2025», главными целями которого являются предоставление возможностей для успешной самореализации, раскрытия культурного, духовного и инновационного потенциала перспективного молодежного кадрового резерва, выступает БРСМ при поддержке Министерства образования, Министерства спорта и туризма, Минского облисполкома. Молодежный проект реализуется с 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи.
Фото Сергея ШЕЛЕГА.
БЕЛТА. -0-