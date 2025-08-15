«Главное — обязательно спешиваться». Спросили владельцев СПМ, что они думают об обновленных ПДД

Обновленные правила дорожного движения вступают в силу уже совсем скоро — с 1 сентября. Главные изменения коснутся пользователей средств персональной мобильности (СПМ). Вместе с сотрудниками ГАИ Партизанского РУВД Минска корреспонденты газеты «7 дней» отправились на профилактический рейд, чтобы проверить, насколько ответственно поклонники электросамокатов, скутеров и других СПМ соблюдают ПДД и что они знают о грядущих нововведениях.
Скорость и вес имеют значение.
Белорусы в последнее время все активнее используют моноколеса, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, которые в начале 2020-х стали настоящим символом городской мобильности. В 2022 году для всей этой современной техники появилось общее название — «средство персональной мобильности». Тогда же в законе закрепили: управлять СПМ могут только те, кому уже исполнилось 14 лет, а передвигаться на одно- и двухколесных средствах разрешается по велодорожкам либо тротуарам, но так, чтобы не мешать пешеходам.
Сотрудники ГАИ выбрали для рейда главный столичный проспект — Независимости, место у площади Победы. Здесь есть разметка велодорожки на тротуаре и нерегулируемая зебра. Понедельник, 15 часов. По тротуару неспешно движутся велосипедисты и самокатчики на кикшеринговых устройствах, в основном парни.
Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Кристина Харитончик и старший инспектор ДПС ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска майор милиции Дмитрий Кушнеревич просят остановиться двух молодых людей на электросамокатах. Те уверены, что не нарушали правил, поэтому с любопытством смотрят на сотрудников ГАИ. Узнав, что это профилактическая беседа, заулыбались, а один из них — Максим — без запинки дал правильные ответы на все вопросы Дмитрия Кушнеревича:
— Знаете, какая максимальная скорость движения СПМ?
— Не более 25 км/ч на велодорожке и не более 10 км/ч на тротуаре.
— Что с 1 сентября запрещено велосипедистам и всем, кто управляет СПМ?
— Главное — это не переезжать пешеходный переход, нужно обязательно спешиваться.
Майор милиции удовлетворенно улыбается и говорит: «Какие молодцы!» Спрашиваем, откуда у Максима такие знания. Оказывается, из TikTok.
Все СМИ, соцсети только и обсуждают изменения в правилах дорожного движения, говорит уже наш следующий собеседник — молодой человек по имени Влад, который управлял личным СПМ.
— Это электромопед. Длина его около 2 м, весит почти 60 кг и может разгоняться до 40 км/ч, — описывает нам свое средство передвижения парень и, предупреждая возможный вопрос, уверяет: — По тротуарам я не езжу с такой скоростью — строго соблюдаю лимит в 10 км/ч.
Влад в курсе, что с 1 сентября для его транспортного средства вступают новые требования: запрещено движение по дорогам, поскольку СПМ развивает высокую скорость, а также крупногабаритное. Но он может получить электронный паспорт на свое средство передвижения, зарегистрировать его в ГАИ и сдать экзамен на право управления — теперь такая техника приравнивается к механическим ТС (мопедам, мотоциклам).
— Зарегистрирую свой электромопед и продам его, — поделился планами Влад. — Пересяду на велосипед, потому что предпочитаю ездить по тротуару. Это гораздо спокойнее, чем по проезжей части, да и в пробках стоять не приходится.
Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков:
— В последние годы мы стали свидетелями активного использования в дорожном движении средств персональной мобильности и велосипедов. Наравне с развитием таких видов транспорта отмечаются и негативные моменты. В первую очередь с травмированием людей, которые передвигаются на СПМ и велосипедах, и обычных пешеходов. За последние два года зарегистрировано около 900 ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов. В новой редакции правил скорректировано определение СПМ. Теперь под таковым понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на СПМ, приравниваются к велосипедистам. Все, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом. Лица, у которых есть такое средство, могут в упрощенном порядке его зарегистрировать. Необходимо предоставить его в испытательную лабораторию, которая является резидентом Республики Беларусь и включена в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. По результатам оценки на механическое транспортное средство оформляется электронный паспорт, с которым мы и осуществляем регистрацию данного средства. Упрощенный порядок будет действовать до 1 сентября 2026 года.
СПМ в законе.
Просим остановиться для разговора троих молодых людей, которые, как оказалось, приехали в Минск из Санкт-Петербурга попутешествовать. Вероника, Аня и Данила отмечают, как удобно кататься на электросамокатах среди пешеходов в белорусской столице — есть разметка для велодорожек. Ребята с удовольствием и любопытством послушали Кристину Харитончик про основные правила поведения на дорогах тех, кто управляет электросамокатами. По словам гостей из России, правила дорожного движения в наших странах схожи.
— У нас в Петербурге простые люди тоже следят за нарушителями, — рассказывают ребята. — Каждый может сфотографировать такого и отправить фото в специальный чат-бот. Например, если кто-то ездит вдвоем на самокате, штраф до 5 тыс. рублей.
Кристина Харитончик отмечает, что в Беларуси тоже есть свой чат-бот — @Samokat_ru_bot, куда любой неравнодушный гражданин может сообщить об опасном вождении СПМ или о том, что самокаты стоят на проезжей части или тротуаре и мешают движению. По новой редакции ПДД оставлять средства персональной мобильности в местах, создающих препятствия для других участников движения, запрещено.
Большинство аварий с участием СПМ, по рассказу сотрудника ГАИ, происходит при повороте автомобиля направо — из-за ограниченного обзора водитель не всегда видит и не может предугадать появление самокатов на проезжей части, особенно если их скорость превышает разрешенную. Дмитрий Кушнеревич по долгу службы видел такие ДТП. К счастью, тогда управлявшие СПМ отделались ушибами и ссадинами, но получили ценный урок. Каждый участник дорожного движения — пешеход, автомобилист, те, кто использует самокаты и велосипеды, — должен нести ответственность и соблюдать правила дорожного движения.
За час нашего совместного рейда нарушителей на СПМ не выявлено. Сотрудники ГАИ с удовлетворением отмечают: хоть с момента опубликования указа о внесении изменений в ПДД прошло немного времени, все, кто сегодня использовал электросамокаты и прочие СПМ, были в курсе нововведений, и это только радует. Значит, наши дороги станут более безопасными.
Светлана КИРСАНОВА,
фото Яна ГОРБАНЮКА,
газета «7 дней».-0-