«Главное — обязательно спешиваться». Спросили владельцев СПМ, что они думают об обновленных ПДД

— В последние годы мы стали свидетелями активного использования в дорожном движении средств персональной мобильности и велосипедов. Наравне с развитием таких видов транспорта отмечаются и негативные моменты. В первую очередь с травмированием людей, которые передвигаются на СПМ и велосипедах, и обычных пешеходов. За последние два года зарегистрировано около 900 ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов. В новой редакции правил скорректировано определение СПМ. Теперь под таковым понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на СПМ, приравниваются к велосипедистам. Все, что может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом. Лица, у которых есть такое средство, могут в упрощенном порядке его зарегистрировать. Необходимо предоставить его в испытательную лабораторию, которая является резидентом Республики Беларусь и включена в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС. По результатам оценки на механическое транспортное средство оформляется электронный паспорт, с которым мы и осуществляем регистрацию данного средства. Упрощенный порядок будет действовать до 1 сентября 2026 года.