В Шкловском районе ведется уборка урожая гороха, зерновых и картофеля

15 августа, Шклов /Корр. БЕЛТА/. В крестьянско-фермерском хозяйстве семьи Власик из Шкловского района активно ведется уборка урожая гороха. Сегодня КФХ обрабатывает 335 га земли. Основное направление — растениеводство. Специализация хозяйства — масличные и зерновые культуры. Ранее выращивали люпины, сейчас основной акцент сделан на горох, кормовые бобы и продовольственное зерно. Также здесь выращивают небольшие объемы картофеля. Его фасуют в контейнеры и реализуют круглогодично. -0-