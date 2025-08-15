Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шкловском районе ведется уборка урожая гороха, зерновых и картофеля

В крестьянско-фермерском хозяйстве семьи Власик из Шкловского района активно ведется уборка урожая гороха. Сегодня КФХ обрабатывает 335 га земли. Основное направление — растениеводство.

15 августа, Шклов /Корр. БЕЛТА/. В крестьянско-фермерском хозяйстве семьи Власик из Шкловского района активно ведется уборка урожая гороха. Сегодня КФХ обрабатывает 335 га земли. Основное направление — растениеводство. Специализация хозяйства — масличные и зерновые культуры. Ранее выращивали люпины, сейчас основной акцент сделан на горох, кормовые бобы и продовольственное зерно. Также здесь выращивают небольшие объемы картофеля. Его фасуют в контейнеры и реализуют круглогодично. -0-

Фото Олега Фойницкого.