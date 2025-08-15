72 заявления на единовременную выплату поступило от пострадавших при атаке БПЛА в Ростове

Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ликвидации последствий вчерашней атаки беспилотника. В совещании принял участие и заместитель губернатора Ростовской области.
По данным оперативного штаба, зона локального ЧС расширена на часть Октябрьского и Кировского районов. На данный момент зафиксировано повреждение 33 жилых домов, однако этот список может быть скорректирован после дополнительного обследования.
Сейчас продолжаются поквартирные обходы, уборка территорий, обработка документов. Уже поступило 72 заявления на единовременные выплаты, 100 пострадавшим оказана юридическая помощь, — сообщил Александр Скрябин.
