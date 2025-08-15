Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

72 заявления на единовременную выплату поступило от пострадавших при атаке БПЛА в Ростове

Глава Ростова провел экстренное заседание по ликвидации последствий ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ликвидации последствий вчерашней атаки беспилотника. В совещании принял участие и заместитель губернатора Ростовской области.

По данным оперативного штаба, зона локального ЧС расширена на часть Октябрьского и Кировского районов. На данный момент зафиксировано повреждение 33 жилых домов, однако этот список может быть скорректирован после дополнительного обследования.

Сейчас продолжаются поквартирные обходы, уборка территорий, обработка документов. Уже поступило 72 заявления на единовременные выплаты, 100 пострадавшим оказана юридическая помощь, — сообщил Александр Скрябин.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Дежурили врачи и психологи: Как работал ПВР для пострадавших от атаки беспилотников в Ростове и что происходит там сейчас.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше