В поселке Мисайлово в Подмосковье открылся клуб «Активное долголетие»

Новый клуб «Активное долголетие» открылся в поселке городского типа Мисайлово Ленинского городского округа Московской области. Это соответствует задачам национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Клуб станет центром притяжения для активных жителей Подмосковья старшего поколения. Под руководством опытных инструкторов каждый посетитель сможет выбрать занятие по душе: от классических тренировок с гимнастическими резинками и гантелями, направленных на укрепление мышечного тонуса и улучшение гибкости, до расслабляющих и тонизирующих упражнений на растяжку.
Занятия проходят три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам в 11:30. Клуб находится по адресу: Мисайлово, Пригородное шоссе, дом 16.
Также Министерство социального развития Подмосковья сообщило, что в ближайшее время клуб начнет проводить занятия по йоге. Для получения более подробной информации о деятельности клуба и записи на мероприятия можно обратиться по телефону: 8 (495)541−52−23.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.