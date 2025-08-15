В Калмыкии открыли региональный эндокринологический центр

Региональный эндокринологический центр (РЭЦ) открыли в Элисте на базе республиканской больницы им. П. П. Жемчуева. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкия.
Это первое специализированное медицинское подразделение для оказания помощи больным сахарным диабетом в регионе. Теперь жителям станет доступен полный набор медицинских услуг по профилю «эндокринология». Учреждение оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием.
В РЭЦ будут вести прием профильные врачи — эндокринолог, хирург и офтальмолог. В случае необходимости для осмотра пациентов будут привлечены специалисты консультативной поликлиники республиканской больницы — неврологи, кардиологи, травматологи и другие.
Кроме того, впервые в регионе появились оснащенные современным оборудованием кабинеты «Диабетическая стопа» и офтальмологический кабинет с лазерной операционной для пациентов с развившейся глаукомой. В структуре РЭЦ также будет функционировать Школа больных сахарным диабетом. В ней будут обучаться пациенты в рамках одного из этапов диспансерного наблюдения. При наличии показаний для стационарного лечения пациенты будут направлены на госпитализацию в эндокринологическое отделение на 30 коек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.