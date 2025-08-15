В Калмыкии открыли региональный эндокринологический центр

Кроме того, впервые в регионе появились оснащенные современным оборудованием кабинеты «Диабетическая стопа» и офтальмологический кабинет с лазерной операционной для пациентов с развившейся глаукомой. В структуре РЭЦ также будет функционировать Школа больных сахарным диабетом. В ней будут обучаться пациенты в рамках одного из этапов диспансерного наблюдения. При наличии показаний для стационарного лечения пациенты будут направлены на госпитализацию в эндокринологическое отделение на 30 коек.