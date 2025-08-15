В Рассказово Тамбовской области прошел фестиваль ГТО

Проверить свои возможности смогли жители Рассказово в возрасте от 16 лет и старше. Они прошли испытания, соответствующие нормативам от шестой до 18-й ступеней. Особенную программу физической активности организаторы разработали для самых взрослых участников в возрасте от 70 лет. Рассказовцы сдавали наклон вперед, подтягивание на перекладине, метание спортивного снаряда, прыжок в длину, отжимание, смешанное передвижение и другие нормативы. По результату прохождения спортсменов наградят знаком отличия или пригласят для повторного прохождения испытаний.