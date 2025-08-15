В Рассказово Тамбовской области прошел фестиваль ГТО

Фестиваль ГТО прошел на открытых площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак» в Рассказово Тамбовской области. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО является частью государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Проверить свои возможности смогли жители Рассказово в возрасте от 16 лет и старше. Они прошли испытания, соответствующие нормативам от шестой до 18-й ступеней. Особенную программу физической активности организаторы разработали для самых взрослых участников в возрасте от 70 лет. Рассказовцы сдавали наклон вперед, подтягивание на перекладине, метание спортивного снаряда, прыжок в длину, отжимание, смешанное передвижение и другие нормативы. По результату прохождения спортсменов наградят знаком отличия или пригласят для повторного прохождения испытаний.
«ГТО — это возможность доказать самому себе, что ты в хорошей спортивной форме, активен и здоров. Показателем возможностей служит отличительный знак. Его выдают по результату прохождения испытаний. Он подтверждает, что спортсмен по своей физической подготовке соответствует своим возрастным возможностям», — отметил руководитель центра тестирования ГТО в Рассказово Игорь Пустовалов.
Также на фестивале сформировали сборную команду города для участия в региональном фестивале ГТО «Долголетие в движении». В нем примут участие жители региона в возрасте от 60 лет.
Отметим, что в Тамбовской области знаки отличия комплекса ГТО уже получили около 76 тыс. человек. Для поддержания интереса людей к выполнению спортивных нормативов в регионе функционируют 32 центра тестирования ГТО, строятся специализированные спортплощадки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.