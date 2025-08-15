На Кубани отремонтировали дорогу, прилегающую к хутору Полтавскому

Капитальный ремонт участка дороги, прилегающей к хутору Полтавскому, завершился в Брюховецком районе Краснодарского края. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Специалисты улучшили отрезок протяженностью 8 км. Они заменили трубопровод, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также строители укрепили обочины, установили барьерные ограждения и светоотражающие элементы, нанесли разметку. Помимо этого, они сделали примыкания. Сейчас специалисты занимаются планировкой откосов земляного полотна, укрепляют обочины и устаналивают знаки.
«Теперь дорога стала безопаснее и комфортнее. Ремонт данного участка дороги необходим для комфортного передвижения из хутора Полтавский в станицу Батуринскую. В хуторе Полтавский проживает 204 человека, местные жители каждый день ездят на работу в станицу Батуринскую или в другой населенный пункт», — отметил начальник управления капитального строительства Брюховецкого района Максим Ивженко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.