На Кубани отремонтировали дорогу, прилегающую к хутору Полтавскому

«Теперь дорога стала безопаснее и комфортнее. Ремонт данного участка дороги необходим для комфортного передвижения из хутора Полтавский в станицу Батуринскую. В хуторе Полтавский проживает 204 человека, местные жители каждый день ездят на работу в станицу Батуринскую или в другой населенный пункт», — отметил начальник управления капитального строительства Брюховецкого района Максим Ивженко.