Житeли поселка Маяк в Самарской области прошли экспрeсс-оцeнку здоровья

Профилактическая акция прошла в поселке Маяк в городском округе Новокуйбышевск Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации округа.
Выездное мероприятие организовали медицинские специалисты Новокуйбышевского центра здоровья совместно с сотрудниками Новокуйбышевской центральной городской больницы и кожно-венерологического диспансера. Участники акции прошли экспресс-оценку состояния здоровья, включающую контроль артериального давления, спирометрию для оценки функции легких, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, электрокардиографию.
По результатам обследования врач центра здоровья предоставил каждому пациенту индивидуальные рекомендации по коррекции питания, повышению физической активности, нормализации режима сна, а также отказу от вредных привычек. При выявлении значительных отклонений участникам рекомендовали дальнейшее наблюдение у терапевта или специалистов центра.
Также медицинские работники провели разъяснительные беседы о ключевых факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделялось вопросам влияния курения, злоупотребления алкоголем, избыточного веса и наследственной предрасположенности развития хронических болезней.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.