В селе Вятском в Ярославской области отпраздновали День огурца

«Не все знают, что огуречная столица России находится в Ярославской области — в самом красивом селе Вятском. Местные фермеры говорят: здесь настолько плодородная почва, что огурцы растут в открытом грунте без полива… В этом году Вятское получило статус исторического поселения, что открывает новые перспективы для его популяризации и развития как важного историко-культурного центра нашей страны», — сказал губернатор региона Михаил Евраев.