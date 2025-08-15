В селе Вятском в Ярославской области отпраздновали День огурца

День огурца отметили в селе Вятском Некрасовского округа Ярославской области. Все инициативы, направленные на продвижение событийных мероприятий и создание туристических продуктов, реализуются в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте культуры региона.
В рамках мероприятия была организована ярмарка продукции местных жителей и ремесленников региона, а также развлекательная программа, творческие мастер-классы для детей и взрослых. На торговой площади все желающие могли принять участие в гуляньях с играми, хороводами и конкурсами. На празднике выступали фольклорные коллективы.
«Не все знают, что огуречная столица России находится в Ярославской области — в самом красивом селе Вятском. Местные фермеры говорят: здесь настолько плодородная почва, что огурцы растут в открытом грунте без полива… В этом году Вятское получило статус исторического поселения, что открывает новые перспективы для его популяризации и развития как важного историко-культурного центра нашей страны», — сказал губернатор региона Михаил Евраев.
Отметим, что в Вятском продолжается реализация крупного туристического инвестпроекта, в рамках которого открываются гостиницы и создаются новые точки притяжения. Недавно с привлечением средств нацпроекта построили глэмпинг.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.