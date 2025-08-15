Больница Матвеево-Курганского района Ростовской области получила автомобиль

Автопарк Матвеево-Курганской центральной районной больницы в Ростовской области пополнился новым санитарным автомобилем при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Полученный транспорт будет использоваться для доставки врачей и фельдшеров к пациентам, что особенно важно для людей, проживающих в отдаленных селах и деревнях. Кроме того, он будет задействован для отправки биоматериала в лаборатории, доставки лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также для перевозки маломобильных пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.