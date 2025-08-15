Ричмонд
В Серноводском районе Чечни обсудили профилактику стресса у подростков

Участниками семинара стали более 25 педагогов и психологов из образовательных учреждений муниципалитета.

Источник: Национальные проекты России

Семинар для педагогов, посвященный вопросам психологического благосостояния детей и подростков, прошел в Серноводском районе Чечни. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.

Встреча состоялась на базе Серноводской школы № 1. Участниками семинара стали более 25 профильных специалистов, среди которых были психологи из различных образовательных учреждений муниципалитета. В ходе мероприятия они рассмотрели актуальные темы, связанные с профилактикой стресса, тревожных состояний, формированием позитивного самовосприятия и укреплением эмоциональной устойчивости у молодежи. Особое внимание уделялось вопросам раннего выявления психологических проблем и эффективным методам их решения в образовательной среде.

«Проведение таких мероприятий является важным шагом к созданию условий для полноценного развития личности каждого ребенка и подростка. Семинар стал платформой для обмена знаниями, формирования единой стратегии по обеспечению психологического благополучия молодежи региона. В будущем планируется расширение форматов работы, привлечение ведущих экспертов и внедрение новых методов поддержки психического здоровья детей и подростков», — подчеркнули организаторы семинара.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.