В Серноводском районе Чечни обсудили профилактику стресса у подростков

Встреча состоялась на базе Серноводской школы № 1. Участниками семинара стали более 25 профильных специалистов, среди которых были психологи из различных образовательных учреждений муниципалитета. В ходе мероприятия они рассмотрели актуальные темы, связанные с профилактикой стресса, тревожных состояний, формированием позитивного самовосприятия и укреплением эмоциональной устойчивости у молодежи. Особое внимание уделялось вопросам раннего выявления психологических проблем и эффективным методам их решения в образовательной среде.