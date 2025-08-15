Многопрофильный медцентр откроют в подмосковной Балашихе в 2027 году

Новый многопрофильный медицинский центр откроют в 2027 году в микрорайоне Ольгино в Балашихе Московской области. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Комплекс, рассчитанный на 1123 койки и оснащенный консультативно-диагностическим центром на 300 приемов в смену, объединит 26 направлений помощи пациентам. Учреждение станет крупнейшим медицинским центром восточного Подмосковья. Новый объект позволит разгрузить существующие больницы, расширить доступ к современным методам лечения и укрепить систему здравоохранения региона.
Сейчас на строительной площадке задействованы свыше 550 специалистов и 34 единицы техники. В двух блоках учреждения завершили монолитные работы, теперь строители занимаются кровлей, бетонированием конструкций и кладкой этажей.
«Готов подземный паркинг, продолжается строительство надземного. Завершены монолитные работы в патологоанатомическом корпусе, идет переход к кладке и кровельным работам», — отметил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.
Помимо этого, рабочие реконструируют улицы Шестую, Струве, Пролетарскую, а также строят центральный участок Главной улицы, который позволит подъезжать к центру из южной части Балашихи. До конца года основные конструкции учреждения будут готовы, а частично уложенный черновой слой кровли позволит приступить к внутренним работам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.