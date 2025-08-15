В Сеченовском университете научили нейросеть устанавливать место опухоли мозга

На сегодняшний день создан прототип веб-приложения и разработано серверное приложение с веб-интерфейсом для демонстрации работы обученной модели в режиме реального времени. В планах на будущее — повышение точности модели, добавление новых источников данных из российских рентгенологических лабораторий, доработка серверного приложения для удобства врачей. Планируется расширить функционал приложения — обучить модель находить на МРТ-снимках не только опухоли, но и другие патологии головного мозга.