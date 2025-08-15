Ричмонд
В городе Ревда Свердловской области завершился ремонт еврогимназии

Специалисты обновили фасад и привели в порядок спортзал.

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» завершились в еврогимназии города Ревда в Свердловской области. Об этом сообщили в центре развития образования муниципального округа Ревда.

Во время реконструкции в здании обновили фасад и отремонтировали спортивный зал. Также для школы закупили новое оборудование в кабинеты труда, основ безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. Помимо этого, в библиотеку уже доставлены современные учебники и пособия.

«Для нас это воплощение давней мечты. Теперь ребята будут учиться в еще более комфортных условиях, а педагоги смогут применять новые образовательные технологии», — отметила директор еврогимназии Наталья Зуева.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.