С 2026 года у программы «Пушкинская карта» сменится оператор

Банк ВТБ с 1 января 2026 года станет новым оператором программы «Пушкинская карта», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Минкультуры России.
Владельцы Пушкинских карт могут подать заявление на перевыпуск карты Банком ВТБ через приложение «Госуслуги. Культура», а также в приложении и офисах «Почта Банка», текущего оператора программы. Карта с обновленным лимитом появится 1 января в приложениях «Госуслуги. Культура» и Банка ВТБ. Отметим, что пластиковую карту можно будет получить в офисах банка с 12 января.
Текущие Пушкинские карты будут действовать до конца 2025 года. Более подробная информация доступна в приложении «Госуслуги. Культура», а также на сайте «Почта Банка».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.