С 2026 года у программы «Пушкинская карта» сменится оператор

Владельцы Пушкинских карт могут подать заявление на перевыпуск карты Банком ВТБ через приложение «Госуслуги. Культура», а также в приложении и офисах «Почта Банка», текущего оператора программы. Карта с обновленным лимитом появится 1 января в приложениях «Госуслуги. Культура» и Банка ВТБ. Отметим, что пластиковую карту можно будет получить в офисах банка с 12 января.