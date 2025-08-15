На берегу Ижоры в Санкт-Петербурге прошла экологическая акция

Экологическая акция, ставшая частью Всероссийского проекта «Вода России», была организована 1 августа на берегу реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Подобные мероприятия проводятся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
Участниками акции стали более 30 человек. Уборка прошла на берегу реки напротив дома № 56 по Заводскому проспекту. В ходе мероприятия участники очистили прибрежную территорию от мусора, вновь скопившегося за последние месяцы.
Отметим, что это уже третья подобная акция в Колпинском районе с начала года. Предыдущее мероприятие прошло 10 июля на берегу реки Ижоры в сквере на Раумской улице.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.