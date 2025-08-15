Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове загорелся грузовик

Под Ростовом пожарные потушили вспыхнувший большегруз.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 15 августа, в Азове вспыхнул грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре на улице Кооперативной поступило на пульт управления в 18:13. На место незамедлительно выехали спасатели. В итоге шестерым спецалистам с привлечением двух автоцистерн удалось потушить огонь на площади 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в районе церкви Сурб Хач загорелся брошенный дом.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове в районе церкви Сурб Хач произошел пожар.