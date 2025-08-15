В Азове загорелся грузовик

Вечером в пятницу, 15 августа, в Азове вспыхнул грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Сообщение о пожаре на улице Кооперативной поступило на пульт управления в 18:13. На место незамедлительно выехали спасатели. В итоге шестерым спецалистам с привлечением двух автоцистерн удалось потушить огонь на площади 30 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в районе церкви Сурб Хач загорелся брошенный дом.
