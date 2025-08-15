Медучреждения Новочеркасска в Ростовской области обновили оборудование

Современное оборудование поступило в пять медучреждений города Новочеркасска в Ростовской области. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В частности, переоснащение прошло в трех поликлиниках Городской больницы № 3. Они получили пневмотонометры для измерения внутриглазного давления, маммографический, рентгеновский аппараты и флюорограф, а также рефрактометры, УФ-коротковолновые облучатели, эндоскопы, кольпоскопы, передвижной УЗИ-аппарат и многое другое.
Помимо этого, новое оборудование появилось в Детской городской больнице и родильном доме. Для них закупили цифровой рентген-аппарат, флюорограф, аппараты для гальванизации, УВЧ- и ультразвуковой терапии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.