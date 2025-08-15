Трамп раскрыл свои ожидания от предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту самолета по пути на Аляску, куда направляется для встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится уже в пятницу, 15 августа.
Ранее глава Белого дома назвал российского президента умным и выразил надежду, что их переговоры принесут результат. Политик отметил, что готов обсуждать с российским лидером вопросы экономического сотрудничества, если удастся добиться прогресса по украинскому вопросу. По словам Трампа, Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу США.
