Трамп раскрыл свои ожидания от предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту самолета по пути на Аляску, куда направляется для встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится уже в пятницу, 15 августа.