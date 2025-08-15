На фестивале «Тундра» в НАО проведут конкурс «Парад еды»

Конкурс костюмов «Парад еды» пройдет 13 сентября во время гастрономического фестиваля «Тундра» в Ненецком автономном округе. Мероприятие будет организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Организаторы приглашают всех желающих создать костюм, посвященный любимому блюду, продукту или любому «вкусному» образу. В особенности приветствуются идеи, в которых отражены традиционные блюда и кулинарные особенности региона.
Костюмы будут оцениваться по нескольким критериям: оригинальность идеи, качество исполнения и презентации, отражение северного колорита. Главным призом конкурса станут сертификаты на размещение в глэмпинге «Геоточка», на покупку мерча бренда «Тундра» и на поход в ресторан.
Для участия необходимо подать заявку до 10 сентября. Документы нужно отправить на электронную почту anastasiaborisovav@gmail.com.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.