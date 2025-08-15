Гагин: бойцы РФ вышли на границы ДНР, освободив Александроград

Об освобождении Александрограда военнослужащими 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» сообщили ранее в Министерстве обороны РФ. За прошедшую неделю в зоне под контроль российских сил в ДНР также перешли Щербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никаноровка и Искра.