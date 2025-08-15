Гагин: бойцы РФ вышли на границы ДНР, освободив Александроград

После освобождения Александрограда российские военные вышли на границы Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Этот небольшой населенный пункт является выходом на границы не только Республики ДНР, но и Российской Федерации, согласно Конституции», — отметил он.
По словам военного эксперта, из Александрограда противник контролировал достаточно большую территорию, ряд лесополос и открытых территорий.
«Это был укрепрайон, имевший местное стратегическое значение. Его освобождение — еще один важный шаг к освобождению территории нашей страны», — добавил он.
Об освобождении Александрограда военнослужащими 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» сообщили ранее в Министерстве обороны РФ. За прошедшую неделю в зоне под контроль российских сил в ДНР также перешли Щербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никаноровка и Искра.