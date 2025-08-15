Десятилетняя шахматистка из Индии обыграла гроссмейстера и установила рекорд

Десятилетняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан сумела обыграть английского гроссмейстера Питера Уэллса в ходе партии с классическим контролем времени на состязании, которое проходило в Ливерпуле. Девочка также установила рекорд — она стала самой молодой шахматисткой, которой удалось обойти гроссмейстера.