Десятилетняя шахматистка из Индии обыграла гроссмейстера и установила рекорд

Десятилетняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан сумела обыграть английского гроссмейстера Питера Уэллса в ходе партии с классическим контролем времени на состязании, которое проходило в Ливерпуле. Девочка также установила рекорд — она стала самой молодой шахматисткой, которой удалось обойти гроссмейстера.
Норвежский гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту Максиму Иванникову в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Партия третьего раунда подошла к концу на 33-м ходу, норвежец играл черными фигурами.
Юные таланты периодически удивляют широкую общественность своими успехами. Так, девятилетний россиянин Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, получившим балл международного мастера.
Кроме того, в декабре 2023 года Шогджиев также победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что российская школьница Анна Шухман оказалась победительницей чемпионата мира среди юниоров U20 в черногорском Петроваце.